Tra dieci giorni al via il corso online Conarmi per licenze armi ed esplodenti

Fino al 20 marzo è possibile iscriversi al corso online Conarmi per licenze armi ed esplodenti.

Il programma è quello classico, e spazia dalla legislazione alla tecnica passando per il ruolo del Banco nazionale di prova e per le procedure di sicurezza sul lavoro e antincendio, ma la fruizione è completamente online: chi non riesce a raggiungere Gardone Val Trompia ha comunque modo di seguire il corso Conarmi per licenze armi ed esplodenti (prima, quarta e quinta categoria), quello che serve a prepararsi a sostenere in prefettura l’esame per armiere o armaiolo, e quindi aprire un’armeria, avviare un laboratorio di riparazione armi o iniziare a produrle.

Affidato ad Adele Morelli e Jacopo Pellini, il prossimo ciclo di lezioni (66 ore, 950 euro) si terrà infatti su Zoom (inizio il 25 marzo, fine il 5 giugno; il calendario prevede incontri quasi esclusivamente nel tardo pomeriggio a partire dalle 17.30: c’è solo una mattina, sabato 20 aprile); i docenti invieranno inoltre i link ai filmati di montaggio e smontaggio delle armi.

Chi avesse bisogno di informazioni ulteriori può contattare la segreteria Conarmi all’indirizzo info@conarmi.org o al numero di telefono 030 831752.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.