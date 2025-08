Torna la Zebra Damascus 1911: Cabot Guns lancia l’edizione 2025

La Cabot Guns ha rinnovato la Zebra Damascus, pistola 1911 da collezione calibro .45 acp: ecco l’edizione 2025.

Come per le zebre, le cui righe producono disegni sempre diversi, non esistono due soggetti identici: è con questo motto che la Cabot Guns ha presentato la nuova edizione, 2025 (esisteva già, esaurita da tempo, la 2024), della sua Zebra Damascus (12.900 dollari), pistola 1911 da collezione calibro .45 acp, realizzata in soli dieci esemplari; il numero di serie cresce da Zebra2025-1 a Zebra2025-10.

Sono due le caratteristiche distintive: le guancette, dallo spirito esotico, in legno d’ebano asiatico striato; e, il nome è un segnale trasparente, l’impiego diffuso dell’acciaio damasco: in mezzo alle fresature che costituiscono i tagli di presa (13° l’inclinazione) si continua a vedere, sfumato, il motivo decorativo del carrello.

Gli artigiani della Cabot Guns hanno lucidato a mano l’hold open, la sicura al pollice e quella all’impugnatura, l’alloggio della molla principale, la boccola e il cane, fino a ottenere una finitura a specchio; la mira frontale, a perla, è realizzata in oro diciotto carati.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.