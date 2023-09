Tre corsi Conarmi in autunno

Per l’autunno 2023 il Conarmi ha annunciato tre corsi.

Due online, uno a Gardone Val Trompia: oltre quello per il recupero e la cattura della fauna selvatica e quello per la telenarcosi riservato ai veterinari, sono tre i corsi Conarmi in programma nel prossimo autunno.

Si parte il 9 ottobre (fine 15 dicembre) col corso online licenze armi ed esplodenti, dedicato a chi vuole diventare armiero o armaiolo e si sta preparando a sostenere l’esame in prefettura; le 66 ore di lezione (prezzo 880 euro) sono affidate a Jacopo Pellini e Adele Morelli

Il secondo corso online è invece il classico Balistica 2 (30 ottobre-5 dicembre; 36 ore; 549 euro), nel quale in cattedra s’aggiungeranno anche Michele Frisia ed Emanuele Paniz; ci sarà modo d’approfondire la balistica generale, interna, intermedia, esterna, terminale, forense, lesionale e giudiziaria e di discutere di criminologia balistica, simulazione del processo di sparo e ricostruzione dell’azione di fuoco.

Le quattro giornate in officina sono invece destinate al restauro d’armi antiche, storiche ed ex ordinanza; sono due i fine settimana interessati, 28-29 ottobre e 11-12 novembre (9-12.30, 14-18; prezzo 295 euro). I partecipanti potranno portare con sé e lavorare sulle armi iscritte in denuncia. Il Conarmi ha affidato la docenza a John Ceruti, direttore tecnico del Museo della guerra bianca di Temù (Bs), collezionista e appassionato di tiro con armi storiche.

