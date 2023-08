Trijicon Rcr, un nuovo punto rosso per pistola

Oltre all’Rmr Hd la Trijicon ha presentato anche il red dot per pistola Rcr, o Ruggedized closed reflex.

Solo il punto, senza reticolo, e solo nella versione da 3,25 moa: rispetto all’Rmr Hd presentato pressoché in contemporanea il red dot per pistola Rcr della Trijicon non è però depotenziato; lo dimostra il prezzo di lancio, 849 dollari esattamente come l’altro.

Come l’altro anche questo intende rispondere alle esigenze di chi opera nel comparto militare e law enforcement; e anche questo si propone come evoluzione dell’Rmr, di cui mantiene l’impronta così da rendere rapidissima l’installazione direttamente sul carrello e di cui intende migliorare precisione e accuratezza «con armi d’ogni calibro e stile, in ogni tipo d’ambiente».

Per il corpo la Trijicon ha confermato l’alluminio 7075-T6 anodizzato, abbinato a lenti trattate multistrato; alzo e deriva sono regolabili a passi di un moa per ogni click, fino a un massimo di 150.

Con la luminosità impostata al livello intermedio dei dieci impiegabili (tre quelli notturni) la batteria Cr2032 dura fino a sei anni; il peso è ridotto (56 grammi), compatte le dimensioni (46x31x2 millimetri).

