Consiglio direttivo Uits: stanziati 3,4 milioni per poligoni e acquisto bersagli

Il Consiglio direttivo Uits (Unione italiana tiro a segno), riunitosi ieri (2 agosto) a Roma, ha varato la disponibilità a favore delle sezioni Tsn di complessivi 3,4 milioni di euro per interventi infrastrutturali nei poligoni (due milioni) e l’acquisto di bersagli elettronici (1,4 milioni)

Tali fondi verranno assegnati attraverso regolari bandi di gara. Per gli interventi infrastrutturali il massimo importo finanziabile è di 200.000 euro e il contributo sarà pari al 50% della spesa preventivata. Per l’acquisto e l’installazione dei bersagli elettronici, il limite massimo di spesa ammissibile sarà di 80.000 euro sempre nel limite del 50%. La scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori o per l’installazione dei bersagli è fissata entro 24 mesi successivi dalla data di comunicazione ufficiale di assegnazione della contribuzione. Nel caso in cui gli importi non dovessero essere attribuiti nella loro totalità, il Consiglio direttivo Uits ha stabilito che le eventuali somme residue andranno a incrementare il fondo dell’anno successivo.