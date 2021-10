Umarex Glock 17 Gen5 T4E, il primo marker per paintball con licenza Glock T4E

Umarex ha annunciato la produzione del primo marker per paintball con licenza Glock T4E: ecco l’Umarex Glock 17 Gen5 T4E.

All’esterno è una replica perfetta della G17, peraltro compatibile con l’intera gamma di accessori; ma in realtà è un marker per paintball. Anzi: il primo marker per paintball con licenza Glock T4E. Lo produce Umarex che l’ha annunciato nelle scorse ore ufficializzandone il nome, nientemeno che Umarex Glock 17 Gen5 T4E. E per lanciare la novità a catalogo ha realizzato anche una variante in edizione limitata, la First Edition, che viene venduta nel case originale Glock e insieme ai backstrap addizionali taglia M e L sia con sia senza beavertail.

Realizzato completamente in Germania, l’Umarex Glock 17 Gen5 T4E si sviluppa lungo un carrello in alluminio ad alta resistenza AW 7075 (tagli di presa presenti); per produrlo Umarex si è servita di macchine a controllo numerico. Il fusto è ovviamente in polimero. Per essere davvero identica a una G17 sfoggia inoltre hold open ambidestro e sicura automatica al grilletto (azione singola); il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile.

L’alimentazione è affidata a un serbatoio che contiene 12 grammi d’aria compressa e a un caricatore da 8 colpi calibro .43 per il paintball; l’energia sviluppata è inferiore ai 5 Joule. Due numeri per finire: 202 millimetri la lunghezza, 703 grammi il peso. Manca evidentemente il prezzo, ancora non ufficializzato.

