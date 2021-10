Munizioni da guerra senza polvere da sparo: la sentenza della Cassazione

La Cassazione ribadisce che è punibile la detenzione di munizioni da guerra anche senza polvere da sparo.

La detenzione di munizioni da guerra si configura indipendentemente dalla possibilità di un impiego immediato; e dunque è punibile dalla legge anche se sono prive di polvere da sparo. Lo chiarisce la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 36436/2021.

Per la legge infatti una munizione da guerra è definita come tale dalla sua destinazione, ossia il caricamento delle armi da guerra. È dunque punibile anche la detenzione di munizioni “momentaneamente non atte all’impiego, ma certamente utilizzabili con agevoli operazioni di caricamento”. La legge peraltro punisce la detenzione non solo della cartuccia completa, ma anche dei singoli componenti (“proiettile, polvere da sparo, innesco, bossolo”).

