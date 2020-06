Diffuso il video di Beretta sulla nuova quotidianità in azienda

Il nuovo video di Beretta mette in luce la nuova quotidianità dopo la ripartenza.

Scanner per la temperatura a ogni ingresso, telecamere termiche per monitorare eventuali assembramenti, 150 dispenser automatici di gel alcolico sono solo alcuni degli strumenti evidenziati dal video di Beretta in cui si scopre come l’azienda riparta in sicurezza dopo il picco dell’emergenza sanitaria. Le soluzioni, così parlò Franco Gussalli Beretta, sono state trovate «col tipico pragmatismo valtrumplino». E per sottolinearle Beretta si è messa insieme alla bresciana Febo Films: ne è nato un corto dedicato alla ripartenza e alla nuova quotidianità.

«Abbiamo pensato» prosegue il presidente «che fosse giusto raccontare come lavoriamo oggi; speriamo possa essere di stimolo per tutti, per guardare al futuro con positività, confidando nella ripresa». Beretta ha migliorato i protocolli di pulizia e sanificazione degli spazi interni, ha diviso in tre fasce i turni degli operai (6-14, 14-22, 22-6) e in due quelli degli impiegati (6-14, 14-22). Più di 140 persone continueranno a lavorare da remoto. Nei locali dell’azienda è stata inoltre allestita una nuova area triage per i casi sospetti o sintomatici.

