Umarex replica il revolver Marlin in una versione di libera vendita

L’Umarex ha presentato una replica del revolver Marlin ad aria compressa; l’energia sviluppata alla volata è inferiore a 3 Joule.

«La finitura nera opaca e l’effetto legno danno la sensazione di essere nel Far west»: è esplicita l’Umarex nella nota che accompagna il lancio della sua interpretazione del revolver Marlin, replicato come arma ad aria compressa di libera vendita; l’energia con cui i bb calibro 4,5 mm, in acciaio, escono dalla volata della canna (un caricatore ne ospita 18; una singola carica d’anidride carbonica, pesata 12 grammi, consente di spararne 100) è infatti inferiore a 3 Joule, pari a una velocità di 120 m/s.

In sola azione singola, grazie all’impiego diffuso del polimero questa replica del revolver della Marlin pesa 395 grammi, cui corrisponde una lunghezza di 275 millimetri.

