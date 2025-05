Per l’ottantesimo anniversario della fine della guerra la Cz presenta la 75 Raf

Con la 75 Raf la Cz festeggia l’ottantesimo anniversario della sconfitta della Germania nazista.

Circa 2.500 piloti cecoslovacchi combatterono per la Raf, l’aeronautica militare del Regno Unito, per liberare il loro Paese dall’occupazione nazista: a ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, vinta, la Cz ha deciso di celebrarli con una pistola commemorativa, la Cz 75 Raf, in edizione limitata.

Costruita in collaborazione con l’istituto di storia militare, l’artista David Cerny, l’illustratore Jaroslav Velec e il mastro incisore Rene Ondra, nel design la pistola intende richiamare uno Spitfire: lo fanno le rivettature della superficie, le porte nel carrello che imitano gli scarichi del motore Rolls-Royce Merlin, le guancette (spicca, orgoglio nazionale, il badge dell’aviazione cecoslovacca) che s’ispirano alle ali.

Sul fusto, in acciaio al cromo-molibdeno con finitura nichel come il carrello, è ben visibile il motto della Raf, «Per ardua ad astra»; il badge e la coccarda si trovano invece rispettivamente sulla base del caricatore e sulla parte posteriore del carrello, al posto dei tagli di presa. S’apprezza il contrasto tra il grigio chiaro del complesso e le finiture arcobaleno sui comandi.

Sono cinquantasei le 75 Raf complessivamente prodotte, marchiate con un numero di serie da Raf310-01 a Raf 313-14; 310, 311, 312 e 313 (le cifre ricorrono, incise, anche sotto la volata della canna) sono infatti i numeri degli squadroni cecoslovacchi della Raf.

Infine, la Cz propone la pistola in un case in alluminio pregiato, la cui forma imita il serbatoio dell’olio degli Spitfire; finestra, superficie, chiave e incisioni interne si ispirano rispettivamente al cristallo della cabina di pilotaggio, alla centina dell’ala, alla forma dell’aereo e al pannello di comando.

