La Sig Sauer ha presentato la P211 Gto, pistola full size in sola azione singola col compensatore Mach3D installato di serie sulla canna di 4,4”.

La canna bull, filettata (misura 4,4”, ossia 112 millimetri), si chiude con un compensatore Mach3D, costruito con una stampante tridimensionale e che senza protrudere dal fusto riduce il rilevamento del 30%: è uno dei dettagli più caratteristici della P211 Gto, la nuova pistola Government bifilare (il caricatore, compatibile con la P320 cui s’ispira anche la silhouette del carrello in acciaio con finitura nitron, ospita 21 o 23 colpi calibro 9×19 mm) presentata dalla Sig Sauer nel corso della Six Next, la megamanifestazione di Newington, Connecticut.

Al fusto in acciaio la Sig Sauer ha fissato un’impugnatura in lega leggera, con guancette zigrinate in alluminio (zigrinato anche il dorsalino, piatto); le sicure, sia quella al pollice (è ambidestra, come l’hold open) sia quella dorsale, sono maggiorate.

Le misure sono quelle d’una tipica pistola full size, che raggiunge una lunghezza di 216 millimetri e un peso di 1.120 grammi. Il grilletto flat, scheletrizzato, funziona in sola azione singola (sgancio tra 1.585 e 1.815 grammi). La dotazione si completa con una slitta Picatinny, una piastra per l’installazione del micro-red dot (si tratta infatti d’una pistola optic ready) e una mira frontale in fibra ottica in abbinamento a una tacca posteriore nera; in alternativa si può optare per le mire diurne-notturne X-Ray3.

