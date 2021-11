Gli appassionati di aftermarket hanno a disposizione una soluzione in più se cercano una nuova canna per le pistole Sig Sauer P320 e P365.

Ha una colorazione tipica, particolarmente intrigante: è in nitruro di titanio la finitura della nuova canna per le pistole Sig Sauer P320 e P365, da qualche giorno disponibile per l’aftermarket.

Sono cinque le versioni in cui è disponibile, tre per la P320 (119 millimetri per le full size; 99 per le compatte; 91 per le microcompatte) e due per la P365, 94 millimetri per la XL e 79 per la X. Niente filettatura su nessuna delle cinque canne; l’indicatore di colpo camerato è presente solo sulle due per la P365.

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti del numero di dicembre, in edicola.