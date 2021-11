La Camera ha incardinato in commissione il ddl sulla legge europea 2019-2020, che dopo il passaggio in Senato liberalizza il calibro 9×19 per uso civile. A che punto siamo?

Nessuno degli undici emendamenti presentati dalla XIV commissione della Camera riguarda l’articolo 18 del ddl C2670-B, quello che recependo la legge europea 2019-2020 liberalizza il calibro 9×19 per uso civile. La notizia è per certi versi ottima, l’emendamento Fazzolari approvato dal Senato sembra blindato (occhio però alla discussione in aula); d’altra parte se la Camera dovesse approvare anche uno solo degli undici emendamenti (più di metà riguardano la circolazione di veicoli immatricolati all’estero) si renderebbe necessario un ulteriore passaggio parlamentare.

In ogni caso c’è ancora da attendere un po’: in attesa del parere delle altre commissioni, la commissione Politiche europee non ha ancora calendarizzato il seguito della discussione né il voto sugli emendamenti.

