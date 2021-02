Hex Wasp e Dragonfly, doppio punto rosso

Springfield Armory lancia la linea Hex: ne fa parte un doppio punto rosso.

Wasp e Dragonfly, la vespa e la libellula: il primo nuovo punto rosso di Springfield Armory lo avevamo già assaggiato qualche ora fa montato sulla Hellcat Rdp, ora viene ufficializzato come prodotto a sé insieme al fratello (o alla sorella? Wasp e Dragonfly, la vespa e la libellula). Entrambi, in alluminio anodizzato 6061 T6 impermeabile con lenti antigraffio e antiriflesso e punto da 3,5 moa, fanno parte della linea Hex.

Pensato per le pistole, e in particolare per le pistole compatte e il porto occulto, il Wasp (299 dollari) è un micro red dot dotato di sensore automatico per regolare la luminosità a seconda delle condizioni ambientali. Al minimo livello di utilizzo la sua batteria dura fino a 65.000 ore; più realisticamente, va avanti fino a due anni d’impiego costante.

Leggermente più economico (249 dollari) e adatto anche alle armi lunghe, il Dragonfly richiede l’intervento dell’operatore per regolare la luminosità. La sua batteria resiste più a lungo (100.000 ore – 3 anni).

