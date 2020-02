Anpam calcola valore del comparto armiero italiano

Anpam rivela a quanto ammonti il valore del comparto armiero italiano.

909 milioni il settore, 7,3 miliardi (0,44% del Pil) il totale: si fissa a questi livelli il valore del comparto armiero italiano. Lo ha calcolato l’Anpam che in questi giorni festeggia i 40 anni di attività. Il saldo import / export è in attivo per 313 milioni di euro, con punte di export superiori al 90% della produzione. Il comparto armiero impiega 87.500 lavoratori; 2.264 infine le aziende coinvolte. Sono dati sostanzialmente in linea con quelli diffusi dall’Università di Urbino esattamente due anni fa.

