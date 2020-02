Presentato il catalogo 2020 di Armeria Regina

Il catalogo 2020 di Armeria Regina si compone di 274 pagine divise per categoria.

Sono ben 274, divise per tipologia, le pagine del catalogo 2020 di Armeria Regina. Molte le novità presentate a Hit Show.

Nella sezione carabine spiccano le Kelbly Koda, Nyx calibro .228 e .224 Valkiria e TLD e la Gunwerks .338 Super Lite con ottica. Tra le ottiche rifulgono in primo piano le March 5-45×56 HM PRS Target FFP e 1,5-15×42 Hunting e Tactical Scope e, per la visione notturna, la termocamera Liemke Merlin 2 e il sistema di puntamento IR Pard NV007 e NV008. Per quanto riguarda munizioni e ricarica è bene guardare con attenzione le Fox Bullet con palla monolitica, le palle Berger e la pressa Talon Advanced Micron Press. Gli appassionati di tiro a segno troveranno soddisfazione nelle pagine loro dedicate che ospitano gli scatti da competizione Sidhe, made in Italy. Per contattare Armeria Regina di Conegliano (TV) si può telefonate al numero 0438 60871. Armeria Regina è attiva anche su Facebook e Instagram.

Scopri tutte le novità di Ameria Regina e i video di Hit Show 2020 su Armi Magazine.