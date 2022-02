Daniel Defense Ddm4 Pdw Fde, nuova finitura per la carabina con canna corta

La Ddm4 Pdw Fde è l’ultima versione della carabina con canna corta di Daniel Defense: rispetto agli altri modelli la caratterizza la finitura Cerakote Fde.

Classificata carabina con canna corta per via delle proprie dimensioni (canna da 178 millimetri, lunghezza massima 629 millimetri), la Ddm4 Pdw di Daniel Defense è ora disponibile anche nella versione flat dark earth che si abbina a quelle nera e cobalto già disponibili. Lo ha annunciato il produttore con un post su Instagram cui poi è seguita la scheda aggiornata sul sito ufficiale.

Short-barreled rifle stile Ar-15 calibro .300 Blackout, la Daniel Defense Ddm4 Pdw Fde si contraddistingue per l’utilizzo dell’acciaio al vanadio-cromo-molibdeno nella costruzione della canna, ottenuta a freddo tramite rotomartellatura (passo di rigatura 1:7”); la sua struttura la rende compatibile con i caricamenti sia subsonici sia supersonici. Daniel Defense l’ha inoltre dotata di un freno di bocca 5/ 8 -24.

All’azione Mil-Spec in alluminio 7975-T6 si abbinano l’impugnatura in polimero rinforzata in fibra di vetro e il pistol brace regolabile (ecco perché si diceva della lunghezza massima; quella minima si contrae fino a 527 millimetri) Maxim Defense Cqb o Cqb Gen 7 Stock. Del complesso fanno parte anche slitta frontale Mfr Xl da 152 millimetri, astina M-lok, manetta d’armamento ambidestra e caricatore Magpul da 30 colpi. 2.585 grammi il peso, 2.205 dollari il prezzo sul mercato internazionale (come la versione cobalto, circa 200 dollari in più del modello base).

