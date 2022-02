Victrix Armaments lancia il suo primo Trofeo: in palio 25mila euro

“Ho pensato di fare cosa gradita ai tiratori, alla vera anima del nostro settore, che ormai da mesi stavano aspettando tra dubbi ed incertezze che qualcuno si facesse carico dell’organizzazione dell’attività sportiva a loro cara“, scrive Valtorta nella sua pagina Facebook, “personalmente ed aziendalmente, mi sono sentito in dovere di dover ringraziarli in qualche modo per il successo di Victrix Armaments, che in pochi anni ha raggiunto numeri di vendita importanti anche sul territorio italiano. È grazie ai tiratori, agli amici ed a miei collaboratori che ho trovato la spinta di voler essere il promotore di questi appuntamenti. Ho cercato di essere il più inclusivo possibile nella stesura delle match conditions così che possano partecipare non solo gli appassionati “abituali”, ma anche tutti quelli a cui piacerebbe provare a misurarsi e confrontarsi con amici che hanno in comune la stessa passione; poter dare un punto di contatto con l’agonismo in modo semplice e naturale. È con grande piacere che vi invito tutti a partecipare al nostro e spero vostro, 1° Trofeo Victrix Armaments di tiro di precisione. Sulla pagina (Facebook) “Trofeo Victrix Armaments 2022” troverete tutte le informazioni necessarie che nei prossimi giorni verranno ovviamente arricchite e completate. Buon divertimento a tutti, ma proprio a tutti!“.

Cinque weekend di gare