Torna in produzione il revolver multicalibro Taurus Raging Judge

La Taurus Usa ha deciso di rimettere in produzione il revolver multicalibro Raging Judge, che spara munizioni .45 Colt, .410 e .454 Casull.

Il revolver più potente di quella gamma, il Raging Judge, torna in produzione: la Taurus Usa ha deciso di renderlo di nuovo disponibile, in edizione limitata, riproponendo il classico inserto dorsale rosso ammortizzante sull’impugnatura in gomma.

La caratteristica distintiva resta la potenzialità multicalibro: col Raging Judge (in acciaio inossidabile sia il fusto extralarge, sia il tamburo da sei colpi, sia la canna da 3”, ossia 76 millimetri, con passo di rigatura destrorsa 1:12”) può infatti sparare munizioni .45 Colt, .410 e .454 Casull. La sicura, automatica, è la cosiddetta transfer bar, ossia la leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto.

Complessivamente lungo 259 millimetri cui corrisponde un peso di 1.730 grammi, completato da una mira frontale in fibra ottica e da una tacca posteriore fissa, sul mercato internazionale il Raging Judge (l’azione è di tipo misto, singola-doppia) costa 1.126 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dall’Origin.

