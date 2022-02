Dall’esercito al mercato civile: ecco la fondina per la pistola Sig Sauer P320

Chi cerca una fondina per la pistola Sig Sauer P320 ora può utilizzare anche quella sviluppata da SafariLand per la M17 in uso all’esercito americano.

Utilizzabile in configurazione doppia, con cosciale o al cinturone, è compatibile con tutte le versioni full size dell’arma (non però calibro .45 Acp): è la Safariland M17 belt and leg military holster kit, la fondina per la pistola Sig Sauer P320 ora disponibile anche sul mercato civile.

Si tratta del modello che SafariLand ha sviluppato per la M17 in uso all’esercito americano; per realizzarla ha impiegato il SafariSeven, miscela di differenti tipi di nylon non abrasivi per la finitura dell’arma. Capace di sopportare temperature altissime (150°C) e freddissime (-45°C), la Safariland M17 belt and leg military holster kit costa 350 dollari.

