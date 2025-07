Armi Magazine agosto 2025 è in edicola!

Armi Magazine agosto 2025 vi aspetta in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, con il Nova 3 Tactical, fucile a pompa proposto da Benelli in calibro 12

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine agosto 2025, oltre al Benelli Nova 3 Tactical cal. 12, possiamo segnalare: Beretta 92X Performance Dark Series cal. 9×19 mm, Tikka T3x Ace Target cal. 6,5 Creedmoor, Grand Power K100 Mk23 Fde cal. 9×19 mm e Tanfoglio Gold Match Bullseye cal. .45 Acp. In vetrina, inoltre, la Sabatti Hemingway cal. 308 Winchester, la Mag M25 e il Beretta A400L cal. 12.

Vicende legali in primo piano con il controllo amministrativo delle armi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e le novità apportate dal regolamento Ue 41/2025.

Spazio all’attualità con il Sig Next 2025, evento nel quale Sig Sauer ha presentato le proprie novità in fatto di pistole semiauto, carabine e ottiche in una mega-kermesse in New Hampshire, dove è situato il quartier generale e – soprattutto – la sua Academy. Nuova sede (non più Veronafiere, bensì Fiere di Parma) e nuove date (dal 28 al 30 marzo 2026) per Eos – European outdoor show.

Il super-test sulle munizioni è rivolto alle Fiocchi calibro .357 Magnum con palla semiblindata a punta morbida appiattita da 158 grani/10,24 grammi. In esame anche le Winchester Extreme Point 180 grani calibro .300 Winchester Magnum.

Distribuita dalla Hodgdon nelle due varianti H4895 e Imr 4895, continua a godere d’eccellenti caratteristiche tecniche che rendono quest’intramontabile propellente soddisfacente nella ricarica di molti calibri, tra cui il .223 Remington. La riviviscenza del calibro 28 è sotto gli occhi di tutti e ciò che ha reso possibile la sua inarrestabile rivalsa è proprio l’utilizzo di polveri dedicate, che sono state capaci di rinvigorirlo attraverso caricamenti altamente performanti. Vi proponiamo infine una cartuccia ricaricata nell’intrigante calibro .410, equipaggiata con un sistema a doppia dispersione: pallini rullati e dispersore Alg.

Per la sezione law enforcement, analizziamo la storia e l’organizzazione del Royal Military Police, il Corpo di polizia militare britannica.

E ancora, su Armi Magazine agosto 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, le “sagome da difesa” nell’addestramento operativo, il Recover Tactical 20/20N Compact Stabilizer per Glock e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.