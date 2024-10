Victrix Small Bore Tour, successo di pubblico per la prima tappa

A supportare i tiratori c’era il team di tecnici e professionisti Victrix Armaments al completo che erano a disposizione per rispondere alle curiosità di tiratori e appassionati in merito ai sistemi d’arma Small Bore, Professional e Sporting.

Il prossimo apppuntamento è già fissato: è per sabato 16 novembre a Marmore (Tr) al poligono di tiro CTS (Strada di Marmore, 46, Terni). Il terzo e ultimo appuntamento è per il 30 novembre al Long Range Shooting di Roma, in via Laurentina 1571.