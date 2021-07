Volquartsen VF-Oryx Precision, la carabina per il tiro a lunga distanza

La Volquartsen VF-Oryx Precision .22 LR è la carabina per il tiro a lunga distanza con canna del tipo snake fluted in acciaio inossidabile.

Non c’è solo MasterPiece, anche Volquartsen propone una nuova carabina per il tiro a lunga distanza. Stavolta la scelta del calibro è obbligata, .22 LR, ma la VF-Oryx Precision presenta comunque una serie di caratteristiche interessanti. Su tutte si staglia la canna (52 centimetri) del tipo snake fluted in acciaio inossidabile, stesso materiale del castello con slitta integrale da 20 moa. Per il percussore Volquartsen ha invece scelto il titanio.

Sono regolabili sia la precorsa sia il reset del grilletto TG2000 (peso di sgancio 1.020 grammi) sia l’altezza del poggiaguancia sia, grazie agli appositi distanziatori, la lenght of pull. L’impugnatura a pistola favorisce l’ergonomia del tiro. 4.090 grammi, sul mercato americano la Volquartsen VF-Oryx Precision costa 1.944 dollari; è possibile acquistarla anche con l’ottica Zeiss Conquest V4 6-24×50 installata di serie (3.269 dollari).

