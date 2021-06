Walther Black Tie, la pistola custom veste elegante

Ultima arrivata nella serie Meister Manufaktur, la pistola custom Walther Black Tie si distingue per la conformazione dell’impugnatura e per la finitura particolare.

Trattamento Tenifer al nitruro e poi rivestimento Stinox su canna, carrello, fusto in acciaio e base del caricatore la rendono particolarmente raffinata, e non è l’unico dettaglio da sottolineare: la Black Tie, nuova pistola custom di Walther, si distingue infatti anche per le guancette. Che in realtà di plurale hanno poco: si tratta infatti di un unico pezzo arrotolato, tratto da un blocco solido di lega d’alluminio aeronautico. Le 20 zigrinature per pollice potenziano l’ergonomia e nelle intenzioni del produttore rendono l’arma un’autentica estensione della mano. Da segnalare che anche la base del caricatore è tratta dal pieno, stavolta di un blocco d’acciaio puro.

La Black Tie è dotata di grilletto flat Dynamic Perfomance da precorsa e reset ridotti; 2.495 grammi il peso di sgancio. La completano mira frontale nera e tacca di mira regolabile, entrambe integrate al carrello. Sviluppata sulla base della Q5 Match SF, l’ultima arrivata nella serie Meister Manufaktur costa 2.699 dollari.

