Weatherby Mark V Cowpoke Edition, la nuova carabina in cinque calibri

Targata Wyoming, la nuova carabina di Weatherby è in realtà un diverso allestimento della Mark V in cui si alternano l’oro e il marrone.

La canna fluted sfoggia una finitura Cerakote oro e marrone, marrone come il castello e oro come la manetta dell’otturatore (54°) e la sicura; l’alternanza dei due colori torna anche sul calcio tipo Montecarlo che, rinforzato in fibra di vetro, completa la nuova carabina di Weatherby. È la Cowpoke Edition, un ulteriore allestimento della bolt action Mark V in cinque diversi calibri. L’arma (circa 2.500 dollari il prezzo di lancio) è infatti disponibile in .257 Weatherby Magnum, .30-378 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum, 6,5 Weatherby Rpm, 6,5-.300 Weatherby Magnum. Weatherby dota la propria arma di freno di bocca Accubrake, che sulla carta riduce il rinculo di oltre il 50%, e di grilletto TriggerTech: i suoi componenti in acciaio inossidabile assicurano che lo scatto, regolabile e dalla precorsa ridotta, rimanga invariato da colpo a colpo.

