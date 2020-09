Nighthawk Shadow Hawk Long Slide, la nuova pistola di Nighthawk Custom

La nuova pistola di Nighthawk Custom allunga il carrello della Shadow Hawk.

Mantiene le caratteristiche della sorella maggiore declinandole però in una nuova configurazione decisamente più lunga: la Shadow Hawk Long Slide, nuova pistola di Nighthawk Custom, porta il proprio carrello a ben 6”. Traducendo le misure imperiali nel sistema metrico vuol dire oltre 152 millimetri, per una lunghezza totale di 24,5 centimetri e 1.190 grammi. L’obiettivo dichiarato è potenziare al massimo l’accuratezza.

Ma fra i tratti distintivi non ci sono solo le dimensioni del carrello. La Shadow Hawk Long Slide risalta anche per il profilo del grilletto flat in alluminio leggero e per il modo in cui è strutturato l’alloggio della molla cinetica del cane, un pezzo unico con la minigonna. La finitura in nitruro, i tagli di presa aggressivi e il particolare disegno sulle guancette in G10 nero-grigio regalano all’arma un aspetto classico e intrigante.

Insieme al carrello cresce ovviamente anche la canna match grade, a corona incassata con boccola; per il fusto Nighthawk Custom si è orientata sul tipo government. Calibro 10 mm e .45 ACP, la Shadow Hawk Long Slide si completa con caricatore da 10 colpi, mira frontale al trizio e tacca di mira regolabile. Il prezzo è in linea col catalogo Nighthawk, intorno ai 4.000 dollari. Il video che presenta la Shadow Hawk Long Slide e il suo funzionamento è stato diffuso nelle scorse ore.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.