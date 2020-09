Daniel Defense Delta 5 Pro, la carabina per il tiro tattico a lunga distanza

La Daniel Defense Delta 5 Pro, nuova carabina per il tiro tattico a lunga distanza, è disponibile in tre diversi calibri.

Tre calibri all’occorrenza intercambiabili: Daniel Defense ha scelto 6 e 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester per la sua Delta 5 Pro, la nuova carabina per il tiro tattico a lunga distanza. L’intenzione, riuscita secondo chi ha già potuto studiare l’arma da vicino, è creare un ponte tra le carabine primo prezzo e il mondo custom. La precisione garantita entro il mezzo moa con munizioni match-grade va esattamente in questa direzione.

La Daniel Defense Delta 5 Pro si sviluppa lungo una canna in acciaio rotomartellata a freddo (finitura Cerakote), facilmente smontabile. La sua lunghezza di 508 (.308 Winchester), 610 (6,5 mm Creedmoor) e 660 millimetri (6 e 6,5 mm Creedmoor) porta la misura complessiva rispettivamente a 102, 112 e 117 centimetri; la completa il freno di bocca Area 419 Hellfire. È accoppiata all’azione, anche questa in acciaio inossidabile, con bedding e recoil lug; di 60° l’inclinazione dell’otturatore, a testina flottante e tre tenoni. Facilmente regolabile senza strumenti, il calcio è disponibile in tre diversi colori: il nero base (circa 2.500 dollari) può essere sostituito con coyote tan e verde oliva con un sovrapprezzo di 175 dollari.

Nella descrizione dell’arma mancano ancora grilletto regolabile con sicura a due posizioni, spazio ergonomico per appoggiare il pollice in posizione di riposo e caricatore Magpul da 10 colpi. Compatibile con slitta estesa e sistemi per la visione notturna, la Daniel Defense Delta 5 Pro pesa da 4.900 a 6.030 grammi. Il video diffuso per la presentazione ne fornisce un discreto assaggio.

Daniel Defense Delta 5 Pro: le immagini

