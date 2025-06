Wilson Combat introduce i Tactical trigger unit, quattro gruppi di scatto per carabine stile Ar

La Wilson Combat inaugura la serie Tactical trigger unit con quattro gruppi di scatto aftermarket per carabine stile Ar.

3-Gun, 9 mm, Heavy duty, Standard: sono quattro i gruppi di scatto aftermarket per le carabine stile Ar con i quali la Wilson combat ha inaugurato la serie Tactical trigger unit, caratterizzata dal profilo flat, dal reset rapido e dal funzionamento a due stadi.

Come si deduce dal nome, il 9 mm (scatto 1.585-1.815 grammi) è destinato alle armi in questo calibro; per Ar-10 e Ar-15 invece il 3-Gun (scatto identico), lo Standard (1.815-2.040 grammi) e l’Heavy duty (2.040-2.265 grammi).

Nella produzione la Wilson combat ha impiegato l’acciaio inossidabile H13, lavorato con macchine a controllo numerico; i movimenti laterali involontari risultano minimizzati. È ampio il range d’impugnature cui questi gruppi di scatto (circa 175 dollari il prezzo al pubblico internazionale) s’adattano.

