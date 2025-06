Custodia di armi e munizioni: l’iniziativa di Assoarmieri

Alle armerie associate l’Assoarmieri ha distribuito un flyer che agli acquirenti riepiloga gli obblighi principali sulla custodia delle armi e delle munizioni.

Si tratta d’informazioni che di solito si dà per scontato che tutti conoscano, poi si spulciano le cronache locali e le sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato e ci s’accorge che sulla custodia di armi e munizioni non ogni dettaglio è sempre chiaro a sufficienza; pertanto l’Assoarmieri ha avviato una campagna informativa finalizzata a «prevenire infrazioni, diffide e sequestri».

Ne è nato innanzitutto un flyer distribuito a tutte le armerie associate, «pensato per supportare i titolari nella corretta informazione» sull’obbligo di denuncia, sulla custodia fuori casa, sul dovere di diligenza e responsabilità, sulle precauzioni raccomandate dalla giurisprudenza, sulle buone pratiche da seguire («utilizzare armadi o vetrine blindate; ancorarli al muro o al pavimento; conservare le chiavi in un luogo sicuro e non accessibile; usare sistemi di sicurezza aggiuntivi, come lucchetti per grilletti»).

Con questo strumento «semplice, chiaro ed efficace» l’Assoarmieri intende dunque «rafforzare il senso di responsabilità dei possessori legittimi di armi e promuovere un approccio proattivo alla prevenzione di incidenti e illeciti».

