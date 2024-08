Wilson Combat Nula Model 20S, la mini bolt-action in quattro calibri

Alla serie Nula la Wilson Combat ha aggiunto la Model 20S, mini carabina bolt-action in .223 Wylde, .300 Blackout, .300 Ham’r e .350 Legend.

Nula sta per New ultralight arms, nuove armi leggerissime: per affiancare la Model 20 già a catalogo la Wilson Combat ha pensato alla carabina Model 20S, che definisce mini bolt-action (lunghezza minima 889 millimetri, peso tra 2.155 e 2.380 grammi).

Sono tre i pattern del calcio Ag composites disponibili (length of pull standard di 343 millimetri, opzionale di 317,5), tutti in fibra di carbonio: canyon rogue, charcoal gray, kodiak rogue.

Quattro invece i calibri: .300 Blackout e .350 Legend con canna (rigatura ottenuta mediante bottonatura) di 406 millimetri, .223 Wylde con canna di 457 millimetri, .300 Ham’r in entrambe le lunghezze. Il serbatoio ospita 5+1 colpi.

Trattata con una finitura Armor-tuff su azione, otturatore e canna, ogni arma (precisione sub-Moa, 2.995 dollari il prezzo di lancio) si completa con un grilletto Timney Elite Hunter (peso di sgancio regolabile tra 1.250 e 1.475 grammi) e con una slitta Talley per l’ottica.

