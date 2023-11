Hornady V-Match, le nuove munizioni a palla in cinque calibri

Per il tiro a segno e la caccia ai varmint, le munizioni Hornady V-Match (palla Eld-Vt) sono disponibili in .22 arc, 6 mm arc, 6 mm Creedmoor, 6,5 mm Grendel e 6,5 mm Creedmoor.

Traiettorie ultra-flat, ossia tesissime, ed espansione violenta: la Hornady non ha fatto economia sui superlativi presentando le V-Match, le sue nuove munizioni a palla per le quali ha scelto componenti premium, così che non risentano degli sbalzi di temperatura.

Pur mantenendo il peso ridotto, alle velocità elevate la struttura della palla Eld-Vt consente di tenere insieme la minima incidenza del vento sulla traiettoria.

Sono cinque i calibri al momento disponibili: il nuovo .22 arc (palla di 62 grani, coefficiente balistico G1 .395); due 6 mm, ossia arc e Creedmoor (palla di 80 grani, G1 .410); infine due 6,5 mm, ossia Grendel e Creedmoor (palla di 100 grani, G1 .448).

La Hornady comunicherà prossimamente gli altri dati balistici, il prezzo e i tempi della distribuzione internazionale; ha però già fatto sapere che, oltre che al tiro a segno, ove l’impiego ne è consentito le V-Match sono destinate anche alla caccia ai varmint.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.