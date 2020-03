Cari amici e lettori,

anche in giorni complicati per tutti, causati dall’emergenza sanitaria che ha colpito soprattutto il nostro Paese, noi di Armi Magazine non ci fermiamo. Chi lavorando nella Casa editrice, chi a casa in smart working, stiamo tenendo aperti a pieno regime i nostri canali comunicativi e informativi: dalla carta al web ai social. La nostra passione e il nostro entusiasmo sono troppo forti e intensi.

Anzi, sapere di poter essere un momento di svago e di distrazione, sia leggendo la rivista, sia seguendo gli aggiornamenti sul mondo delle armi sul nostro sito armimagazine.it e sulle pagine Facebook e Instagram di Armi Magazine, ci sprona ancora di più. Tutti noi dobbiamo fornire il nostro – seppur piccolo – contributo per cercare di rendere il ritorno alla quotidianità più vicino e concreto.

E, rimanendo nel concreto, vi anticipiamo che il prossimo numero di Armi Magazine, aprile 2020, è stato stampato regolarmente e avviato alla distribuzione nelle edicole. Salvo imprevisti, sarà quindi in edicola, come da consuetudine, il 20 marzo.

Da ieri, 10 marzo, è stata inoltre aperta una sezione sul sito armimagazine.it – chiamata Digital Show – nella quale sono presentate le novità 2020 di produttori e importatori italiani: la fiera Iwa di Norimberga – che avrebbe dovuto svolgersi dal 6 al 9 marzo – è stata posticipata a settembre. Ma riusciremo ugualmente, grazie alla disponibilità delle aziende italiane, a mostrarvi i nuovi prodotti.

Un caro saluto, augurando a tutti un velocissimo ritorno alla… normalità.

I nostri contatti (sempre attivi)

Redazione Armi Magazine: redazione@armimagazine.it

Ufficio abbonamenti: tel. 02 87250792