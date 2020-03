Chiappa Rhino 30DS X Special Edition, il revolver .357 Magnum novità 2020

Tra le novità 2020 di Chiappa Firearms spicca il Rhino 30DS X Special Edition, revolver 357 Magnum.

Ha canna da 76 millimetri, tamburo da sei colpi e un aspetto tipico per via della canna così bassa: è il Chiappa Rhino 30DS X Special Edition, il revolver 357 Magnum che Chiappa Firearms ha lanciato negli ultimi giorni. Oltre al profilo, è caratteristica anche l’impugnatura rossonera in G10 modellata sulla forma delle dita. Singola-doppia azione ma disponibile anche in sola azione singola, il revolver è alimentato manualmente. L’acciaio della struttura porta il peso intorno ai 1.300 grammi; 190 millimetri la lunghezza. Dotato di mira in fibra ottica e fondina in cuoio, il Chiappa Rhino 30DS X Special Edition costa 1.725 euro.

