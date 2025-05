Umarex T4e Tr 50 Gen2 calibro .50, la prova del revolver da allenamento

Il revolver Umarex T4e Tr 50 Gen2 è giunto alla seconda generazione: conserva il calibro .50 ma adotta mire con fibra ottica più efficaci.

Inoltre, modifica la texture dell’impugnatura rendendola più grippante e migliora il sistema d’inserimento della bomboletta di CO2, che ora non richiede più un attrezzo. Volendo, poi, spara pallini luminescenti con effetto tracciante grazie a un illuminatore da montare davanti alla volata.

Umarex offre numerosi accessori per il Tr 50 Gen2: ve li mostriamo nel video, insieme con la prova in poligono (in Italia i prodotti Umarex sono distribuiti da Bignami). La prova completa dell’Umarex T4e Tr 50 Gen2 sarà pubblicata nel numero di giugno di Armi Magazine, in edicola da metà maggio.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.