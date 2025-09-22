A Reggio Emilia i prossimi Bignami Day

Sabato 25 e domenica 26 ottobre il Tsn di Reggio Emilia ospita la 5ª edizione dei Bignami Day.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di armi lunghe e corte, di accessori, di ottiche e di buffetteria: nel corso dei Bignami Day si può prendere visione delle ultime novità proposte dai marchi distribuiti in Italia dalla Bignami, e provarle sulle linee di tiro.

Il prossimo appuntamento è in programma al Tsn di Reggio Emilia tra poco più d’un mese, sabato 25 (9-12.30, 14.30-18) e domenica 26 ottobre (9-12.30). Oltre che ai soci del Tsn, i test delle armi sono riservati ai titolari di licenza di porto d’armi e ad agenti e ufficiali delle forze dell’ordine, che alla registrazione dovranno esibire il tesserino di servizio.

