Savage lancia la carabina semiautomatica rimfire Rxr22

La Savage ha presentato la Rxr22, carabina semiautomatica a massa battente calibro .22 lr dalle molteplici possibilità di personalizzazione.

Fa sorridere leggere l’aggettivo «custom» abbinato a una carabina che costa 300 dollari (anzi, 299), eppure così la Savage (Bignami il distributore in Italia) definisce la nuova semiautomatica Rxr22, rimfire calibro .22 lr con azione a massa battente.

E in effetti qualche ragione ce l’ha: oltre all’impugnatura, che di serie assume il design a pistola, è possibile infatti sostituire anche il caricatore di 10 colpi (è compatibile con quelli della Ruger 10/22) e il gruppo di scatto. A ciò bisogna aggiungere, inoltre, la possibilità d’installare ottiche e accessori sulla slitta Picatinny.

Per mantenere basso il prezzo la Savage s’è affidata prevalentemente al polimero (di due colori il calcio, grigio o flat dark earth); una delle parti in materiale diverso è ovviamente la canna, in acciaio al carbonio (rigatura ottenuta mediante bottonatura), lunga 16,5”, ossia 419 millimetri; la volata, svasata verso l’interno, si chiude con una filettatura ½x28, per l’eventuale installazione del freno di bocca.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.