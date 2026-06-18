Accordo Beretta con Auryn Aero, azienda specializzata in droni

Beretta ha firmato un accordo di collaborazione con Auryn Aero, per favorire l’impiego dei droni nelle classiche operazioni di fanteria.

L’obiettivo è fornire soluzioni innovative per «plasmare il futuro del campo di battaglia»: così Beretta spiega la firma dell’accordo di collaborazione con Auryn Aero, azienda italiana specializzata in sistemi aerei autonomi (o a pilotaggio remoto: i droni), che stanno rivoluzionando il modo di combattere; le due aziende mirano a aumentare l’integrazione di questi dispositivi nelle classiche operazioni di fanteria.

Nel Libro bianco di Beretta per la difesa si legge che è necessario lavorare sull’equipaggiamento dei soldati: le nuove tecnologie migliorano sia la consapevolezza del contesto in tempo reale sia la capacità operativa, e potenziando il rilevamento delle minacce e la comunicazione rafforzano la capacità individuale di sopravvivenza.

Beretta considera i droni «moltiplicatori di forza in un ecosistema interconnesso e multidominio»: pertanto, dopo averli integrati nel proprio portafoglio, ne promuoverà l’adozione, e insieme ad Auryn Aero esplorerà ulteriori partnership per contribuire a rafforzare la difesa europea.

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