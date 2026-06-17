Governo riordina la struttura dell’Uits

Nell’ultima riunione il governo ha approvato il decreto legge che separa le funzioni istituzionali dell’Uits da quelle sportive.

Per ora c’è solo il titolo, e il titolo serve solo ad accendere l’attenzione dei tiratori e a spingerli a consultare ogni prossima uscita della Gazzetta ufficiale: finché non si prenderà visione del testo definitivo, non si potrà sapere in che modo il decreto legge approvato dal governo nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri «riordina l’Uits, introducendo una separazione tra le funzioni istituzionali – l’istruzione, l’addestramento al tiro e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge – e quelle sportive».

Non è ancora il momento di allarmarsi; non si può però non ricordare che meno di due mesi fa Repubblica aveva rivelato che il Coni punta ad accorpare la Fitav e la parte sportiva dell’Uits, così da creare una federazione unica per tiro a volo e tiro a segno.

Considerato che si tratta di un decreto legge, il provvedimento entrerà in vigore subito; perché la sua efficacia non decada, è necessario che il parlamento lo converta entro sessanta giorni.

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