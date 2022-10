Aggiornato il regolamento di pistola 50 metri mixed team

Mentre al Cairo è in corso il Mondiale di tiro a segno, l’Issf ha pubblicato il regolamento di pistola 50 metri mixed team.

Dopo quelli per le specialità olimpiche 10 metri, l’Issf ha ufficializzato anche il nuovo regolamento di pistola 50 metri mixed team. Anche qua superano le qualificazioni sei coppie, destinate a tre doppie sfide (terzi contro sesti e quarti contro quinti per le due medaglie di bronzo; primi contro secondi per l’oro).

Terminate le qualificazioni il punteggio s’azzera. In finale ogni tiratore ha a disposizione cinquanta secondi per sparare un colpo: ottiene due punti la squadra che ha complessivamente ottenuto il punteggio più alto, zero l’altra (un punto a testa in caso di parità); vince la medaglia d’oro o di bronzo la squadra che arriva prima a sedici punti. Se nei cinquanta secondi uno dei tiratori spara per errore una seconda volta, si vede decurtare due punti dal punteggio ottenuto.

