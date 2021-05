Aimpoint Acro P-2 e C-2, la nuova generazione del punto rosso per pistola

Aimpoint ha presentato la seconda generazione del punto rosso per pistola Acro: due i modelli, per il mercato professionale e civile.

Dopo averlo dotato di una batteria CR2032 ad alta capacità (5 anni, 50.000 ore) e provato in condizioni estreme (20.000 colpi consecutivi con munizioni .40 S&W senza andare troppo di fino su urti e vibrazioni), Aimpoint lancia il nuovo punto rosso per pistola Acro di seconda generazione declinandolo in due diversi modelli. P-2 e C-2, destinati rispettivamente al mercato professionale e civile, sfruttano la tecnologia led per emettere un punto rosso da 3.5 moa. Dieci i livelli di luminosità (8+2 notturni nel C-2, 6+4 notturni nel P-2), regolabili grazie a un comando con sensore tattile posto vicino allo scomparto della batteria; le modifiche involontarie sono decisamente improbabili. Aimpoint assicura una brillantezza superiore del 30% rispetto ai modelli di prima generazione.

Al corpo in Ergal 7075-T6 dalla resistenza aumentata si abbinano le lenti con trattamento speciale ad alta definizione, progettate per minimizzare i riflessi. La struttura della slitta, un pezzo unico, facilita l’installazione rapida del dispositivo sulle pistole optics ready; è comunque possibile montarlo anche sulle slitte Weaver e Picatinny.

Peso (60 grammi) e dimensioni (47x32x31 millimetri) restano ridotti. «Gli ingegneri di Aimpoint hanno più che triplicato la vita della batteria mantenendo le stesse dimensioni compatte delle ottiche di prima generazione» sottolinea Erik Jeppsson, direttore vendite e marketing di Aimpoint. Ciascuno dei due modelli è compatibile con tappi flip-up e all’occorrenza montabile anche su armi lunghe.

L’Aimpoint Acro C-2 (527 euro, sul mercato da agosto 2021) è impermeabile fino a 5 metri di profondità e impiegabile a temperature comprese tra -30°C e +60°C. Ovviamente ampliato il range d’utilizzo del modello professionale, che regge 35 metri di profondità e temperature comprese tra -45°C e +71°C.

Aimpoint Acro P-2 e C-2: la gallery fotografica

