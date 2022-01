Savage Impulse Elite Precision, ecco la carabina straight-pull per la lunga distanza

Mettendo insieme le caratteristiche della Elite Precision e l’azione della Impulse, Savage dà vita a una nuova carabina straight-pull per la lunga distanza; ecco la Savage Impulse Elite Precision, in sette calibri.

L’azione della Impulse, qualche giorno fa premiata dalla Nra come la migliore dell’anno, e il design tipico del long range: la Savage Impulse Elite Precision, la nuova carabina straight-pull per la lunga distanza, è nata da qualche ora e i commentatori americani si sono già accesi. Anche perché la slitta integrale da 20 moa (slot M-Lok) e la possibilità di regolare dorso del calcio e lenght of pull ne amplificano la personalizzabilità sulla base delle preferenze individuali; è ovviamente regolabile anche il peso di sgancio del grilletto, tra 680 e 1.815 grammi. Savage ha scelto di rendere ambidestri sia la manetta dell’otturatore, multiposizione, sia il pulsante di sgancio del caricatore Aic (5-7-10 colpi).

Accoppiata tramite bedding allo chassis in alluminio nero Adjustable Core Competition (tecnologia Modular Driven), la canna bottonata in acciaio inossidabile si chiude con una filettatura 5/ 8 -24. «La Elite Precision ha cambiato il modo in cui i tiratori interpretano la lunga distanza» commenta Jessica Treglia, senior brand manager di Savage. «L’azione straigh-pull della Impulse ora introduce un nuovo elemento che aumenta la rapidità di una carabina già di per sé efficiente».

La Savage Impulse Elite Precision è disponibile in .308 Winchester, 6,5mm Creedmoor, 6mm Creedmoor, 6,5mm PRC (canna da 66 centimetri), .300 PRC, .300 Winchester Magnum e .338 Lapua Magnum (canna da 76 centimetri); il prezzo oscilla tra i 2.649 e i 2.849 dollari a seconda del calibro.

