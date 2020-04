Allenamenti e gare di tiro a volo, l’auspicio di Rossi (Fitav)

Il presidente Fitav Luciano Rossi è ottimista sulla prossima ripresa di allenamenti e gare di tiro a volo.

«Noi vogliamo ripartire, siamo convinti di avere le carte in regola» perché sia possibile: in un contributo video rilanciato dal sito ufficiale, il presidente Fitav Luciano Rossi si augura che non manchi molto alla ripresa di allenamenti e gare di tiro a volo. La Federazione è pronta a riattivare le macchine il prima possibile, chiaramente all’interno delle direttive che Coni e governo metteranno a punto. Le istituzioni hanno già ricevuto un documento analitico sulla sicurezza del tiro a volo. Ma non è l’unica notizia. Nei prossimi giorni Rossi convocherà infatti il consiglio, chiaramente in videoconferenza, per decidere di assegnare un contributo straordinario alle 371 associazioni sportive federate.

