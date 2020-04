Allenamento di tiro a segno durante l’emergenza sanitaria: l’iniziativa di Uits Lombardia

L’Uits Lombardia sta pubblicando una serie di video in cui spiega come proseguire l’allenamento di tiro a segno durante l’emergenza sanitaria.

Specie se si vive in appartamenti piccoli, è difficile trovare lo spazio per l’allenamento di tiro a segno durante l’emergenza sanitaria. Bisogna però evitare di perdere l’abitudine. Per capire come fare è utile seguire la pagina Facebook dell’Uits Lombardia, che sta caricando online brevi video in cui gli atleti raccontano i propri programmi di allenamento fisico e tecnico, dal tiro in bianco allo scatto a secco. Sullo stesso canale Uits pubblica anche alcune indicazioni per l’allenamento mentale. L’hashtag per seguire tutte le iniziative è #alleniamocinsieme.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.