Due fucili da collezione per il centocinquantesimo anniversario di Marlin

La cifra tonda è troppo invitante: fondata nel 1870, Marlin festeggia il secolo e mezzo con due fucili da collezione e una linea di munizioni per carabine a leva.

Il Marlin Model 60 150th Anniversary è un’edizione speciale del modello 60 calibro .22 LR. Lo contrassegnano canna in acciaio inossidabile da 485 millimetri (passo di rigatura 1:16), calcio in noce americano con medaglione intarsiato, mire regolabili e caricatore tubolare da 14 colpi. L’arma è lunga 950 millimetri per una lop di 335 millimetri e un peso di 2.495 grammi. Abbastanza contenuto il prezzo, 399 dollari.

La cifra cresce invece per il Marlin Model 444 150th Anniversary, evidentemente analoga declinazione della carabina a leva Model 444: sull’etichetta sta scritto 1.899 dollari. Inutile specificare il calibro in cui è realizzata la canna da 610 millimetri, metà ottagonale e metà rotonda. Anche in questo caso il calcio, a pistola, è in noce americano. Notevoli le incisioni sul castello, con intarsi in oro. L’arma è lunga 1.030 millimetri per una lop di 640 millimetri e 3.175 grammi di peso.

Non solo fucili da collezione: all’anniversario Marlin ha dedicato anche una linea di munizioni per carabina a leva, a percussione centrale in cinque diversi calibri. Tra le soft point si può scegliere per il .30-30 Winchester (150 grani, 18,59 dollari), il .35 Remington (200 grani, 35,52 dollari), il .444 Marlin (265 grani, 49,99 dollari) e il .45-70 Government (405 grani, 42,23 dollari). La linea si completa con le cartucce a espansione per il .22 LR, 13,87 dollari.

