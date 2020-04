Altre 90.000 mascherine gratis distribuite nelle edicole milanesi

La scorsa settimana, più di 3.000 edicolanti lombardi hanno distribuito ai cittadini, gratuitamente, 200.000 mascherine fornite dalla Regione Lombardia. Da oggi, 16 aprile, gli edicolanti milanesi distribuiranno, sempre ovviamente gratis, altre 90.000 mila mascherine, con precedenza alle persone più fragili.

L’informazione, come affermato qualche settimana fa dal sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, “è uno degli antidoti cruciali nella lotta contro il diffondersi del coronavirus”. E, quindi, le edicole sono rimaste sempre aperte, essendo ritenute un servizio essenziale per la collettività. Ma le edicole si stanno dimostrando anche una funzione di presidio e di negozio di vicinato e, in quest’ottica, stanno nascendo varie iniziative di distribuzione gratuita di mascherine ai cittadini. L’ultima è a Milano, dove verranno distribuite – da oggi, giovedì 16 aprile – 90.000 mascherine. Come riporta il sito del Corriere della sera, l’iniziativa parte da “un’intesa fra l’assessorato alla Protezione civile della Regione e il distributore nazionale m-dis, con la collaborazione dei distributori locali, degli edicolanti e delle loro associazioni di categoria tra cui Snag, Fenagi e Sinagi”. “La capillarità delle edicole”, ha affermato l’ad di m-dis, Andrea Liso, “consente di ritirare la mascherina in tutta sicurezza: una filiera non solo al servizio dei giornali quindi, ma a disposizione dei cittadini. E lo sarà anche quando torneremo tutti ad una vita normale”.

