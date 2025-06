Daniel Defense Slate Spectre, la Limited Series #24

Si chiama Slate Spectre la ventiquattresima carabina che la Daniel Defense ha introdotto nella Limited Series.

In qualche modo i fantasmi c’entravano: si chiama Slate Spectre la ventiquattresima arma che la Daniel Defense ha introdotto nella Limited Series. È trasparente il riferimento («It’s quiet, it’s rare» lo slogan di lancio) alla presenza del moderatore di suono custom SilencerCo Spectre 9k.

La Daniel Defense designa l’arma come una pcc, carabina in calibro da pistola (9×19 mm); in realtà per i canoni europei si tratta di un’arma corta: lunga 8,3”, ossia poco meno di 211 millimetri, la canna pesante S2W (passo di rigatura 1:10”; filettatura 1/ 2 x28) ottenuta tramite rotomartellatura a freddo d’una barra d’acciaio inossidabile sta ben al di sotto dei 300 che rappresentano il discrimine.

Prima di tutto, delle dimensioni (571-686 millimetri, cui corrisponde un peso di 2.675 grammi; scatola d’otturazione e telaio sono ben più corti di quelli d’una carabina stile Ar-15) e del moderatore di suono, è però un’altra la prima caratteristica che balza all’occhio: sull’azione la Daniel Defense ha infatti spalmato una finitura Cerakote custom, la Midnight Chocolate.

La descrizione si completa con il grilletto match Hiperfire X2s Mod-3, l’impugnatura verticale Driven Arms Co Vcg-L, il caricatore della Cz Scorpion, un copricanna leggero (178 millimetri) con slot M-Lok, comandi ambidestri e il red dot Steiner Mps.

Comprensivo della valigetta in metallo, il prezzo di lancio sul mercato internazionale è pari a 5.499 dollari.

