Andrea Benelli sceglie la squadra per il Mondiale di Baku

Il dado è tratto anche per lo Skeet: il direttore tecnico Andrea Benelli ha formalizzato il suo sestetto che parteciperà al Mondiale in programma a Baku dal 14 agosto al 1° settembre (ma le gare dello Skeet saranno concentrate nei giorni dal 17 al 20 agosto)

Inevitabilmente diverso il criterio che ha informato le scelte del sessantaduenne selezionatore fiorentino Andrea Benelli (da atleta: medaglia d’oro a Atene 2004 dopo il bronzo di Atlanta 1996) per l’ambito maschile e per quello femminile. Due sono le carte olimpiche dello Skeet femminile già acquisite dall’Italia con Diana Bacosi (nel 2022) e con Martina Bartolomei (agli EuroGames di Cracovia nel mese di giugno), pertanto per l’appuntamento iridato il ct ha convocato proprio l’umbro-toscana olimpionica a Rio e l’atleta aretina a cui si affiancherà la viterbese di Tarquinia Simona Scocchetti che nella recente Coppa del mondo di Lonato del Garda, pur gareggiando soltanto per il conseguimento dei punti nel ranking internazionale, è stata autrice di una gara magistrale (123/125). Condizionato invece dalla necessità di inseguire il pass per l’Olimpiade francese il terzetto degli uomini: a Baku, Andrea Benelli schiererà il casertano Tammaro Cassandro (argento alla World Cup di Lonato del Garda di luglio), Erik Pittini (il “vichingo” di Pordenone che ha fatto faville nel primo scorcio della stagione 2023) e un atleta dalla consolidata esperienza come il pistoiese olimpionico a Rio Gabriele Rossetti.

Le parole di Andrea Benelli

“È stata davvero difficile la composizione delle due squadre e ancora di più nel caso del terzetto femminile perché in questo momento avevo a disposizione tante atlete in condizioni ideali. Ho fatto le mie scelte in base ai risultati più recenti che, del resto, hanno fornito indicazioni precise e attendibili”.

Per scaldare i motori, intanto il gruppo si riunisce proprio in queste ore al Concaverde di Lonato del Garda per un raduno, che impegnerà le atlete e gli atleti con il coach Benelli e con il preparatore atletico Fabio Partigiani dal 2 al 6 agosto.