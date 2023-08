Due calibri in più per la carabina Cz 600 Alpha

La carabina Cz 600 Alpha è disponibile anche nei calibri .243 Winchester e .270 Winchester, già distribuiti anche in Italia.

Oltre che in .223 Remington, 6 mm Creedmoor, 6,5 mm Creedmoor, 6,5 prc, 7,62×39, 8×57 Js, .308 Winchester, .30-06 Springfield e .300 Winchester magnum la carabina Cz 600 Alpha è ora disponibile anche in .243 Winchester e .270 Winchester; sale dunque a undici il numero dei calibri a catalogo.

Distribuita in Italia dalla Bignami che la vende a 1.389 euro (prezzo identico per i calibri nuovi e vecchi; da noi però non arrivano 6 mm Creedmoor e 6,5 prc), la 600 Alpha è una carabina bolt-action con canna semipesante e calcio in polimero rinforzato in fibra di vetro; il caricatore alberga cinque colpi (+1).

