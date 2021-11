Incidente mortale sul set di Rust, capotecnico delle luci denuncia produzione

Si torna a parlare di armi nel cinema: l’incidente mortale sul set di Rust produce un altro filone giudiziario.

Il capotecnico delle luci Serge Svetnoy ha citato in giudizio i produttori, Alec Baldwin compreso, e alcuni membri dello staff; l’incidente mortale sul set di Rust produce un altro filone giudiziario. Lo ricostruisce Jaclyn Peiser che sul Washington Post racconta approfonditamente la causa intentata presso il tribunale di Los Angeles.

Serge Svetnoy denuncia la diffusa negligenza dei produttori nello stoccaggio delle munizioni e nella sorveglianza dell’arma; racconta che la produzione aveva declinato la richiesta di un addestramento specifico; e ricorda che nel tentativo di fare presto per contenere i costi non era stato concesso tempo sufficiente per la preparazione della scena e l’arma non era stata ispezionata prima di passare nelle mani di Baldwin.

La considerazione finale è quella che più ci interessa: per Svetnoy la produzione avrebbe dovuto assumere un esperto di armi sul set. È una considerazione in linea con le proposte di Shannon Lee, che negli scorsi giorni le ha affidate a un articolo su Variety.

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.