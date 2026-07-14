Anpam: conversione del decreto sport «preservi l’impianto» della riforma dell’Uits

In attesa che si accenda il dibattito parlamentare, l’Anpam si dice favorevole alla riforma dall’Uits disposta dal governo.

In direzione opposta all’orientamento di tante altre componenti interessate, che hanno trovato espressione negli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni e soprattutto dalla Lega, nel dibattito aperto dalla riforma dell’Uits – è già in vigore, ma perché lo rimanga è necessario che Camera e Senato convertano in legge il decreto sport entro il 25 agosto – interviene l’Anpam, che rappresenta oltre l’80% della produzione nazionale di armi e munizioni e che formula l’auspicio che il confronto parlamentare «migliori e rafforzi» il provvedimento «preservandone l’impianto», perché «è necessario» separare la componente sportiva da quella istituzionale.

Per l’Anpam si tratta di «una storica opportunità di modernizzazione attesa da anni», che consente di «semplificare le procedure, chiarire le competenze, rendere più efficiente la governance e adeguare l’intero sistema alle reali esigenze degli utenti e delle pubbliche amministrazioni».

Rinviare la riforma «significherebbe rinunciare a un’occasione concreta d’innovazione» e «di rilancio» per un comparto che ha bisogno di «strumenti normativi moderni, efficaci e coerenti con le sfide del presente».

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